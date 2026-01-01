Протестиращи се събраха пред Съдебната палата в София с настояване за нулева миграция, затягане на мерките за сигурност и стриктен контрол над пребиваващите у нас чужденци.

Повод за протеста е случаят от 17 октомври в района на НДК в столицата, при който двама млади мъже бяха ранени с нож от сирийски гражданин. Извършителят Махмуд Мухамад беше задържан в Пловдив на 20 октомври, а вчера Софийският районен съд го остави за постоянно в ареста.

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Не можем да допускаме България да се превръща в държава от третия свят, залята от мигранти и хора, които искат да променят нашия начин на живот, каза Ангел Джамбазки, организатор на протеста.

Протестиращите тръгнаха на шествие от Съдебната палата, което приключи на паметника на лъва пред НДК. Събралите се скандираха „България на българите, бежанците вън“ и „Сърце, душа – за България“, разпъвайки транспарант с надпис „Справедливост“.