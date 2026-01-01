Прокуратурата привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, нанесъл телесни повреди на трима младежи в района на НДК, съобщиха от обвинението.

На 16 октомври в парковото пространство пред НДК, обвиняемият е ударил с глава в челото младо момче и му причинил лека телесна повреда.

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След това е нанесъл удари с нож на други двама младежи, като им причинил леки телесни повреди, изразяващи се в порезни рани.

Мъжът е осъждан и към момента на извършване на деянието е бил в изпитателен срок на предходното осъждане.

Той е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.