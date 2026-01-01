Прокуратурата привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, нанесъл с нож телесна повреда на мъж в София, съобщиха от обвинението.

На 18 март, обвиняемият е нанесъл удари с нож в корема и гърба на мъжа.

Задържаха мъж, намушкал с нож сириец в София

По този начин обвиняемият причинил на пострадалия средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезно нараняване в корема и прободно-порезно нараняване в лопатка.

Сириецът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.