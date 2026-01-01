Софийският военен съд реши, че не е необходимо да налага мярка за неотклонение на служителя на Национална служба за охрана (НСО) лейтенант Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на Соня Колтуклиева. Определението на съда следва да се изпълни незабавно и той да бъде освободен.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. То беше постановено, след повече от два часа размисъл от страна на съдебния състав, след искане на прокуратурата за постоянен арест.

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По време на заседанието адвокат Тервел Георгиев заяви пред съда, че няма доказателства, които да сочат, че Варадинов ще се укрие или ще извърши престъпление. В тази връзка той отбеляза, че клиентът му е семеен с две малки деца, както и че е служител в НСО от 2017 г., като няма нито едно дисциплинарно нарушение и е награждаван пет пъти. В кадровата му справка пише, че е съвестен и всеотдаен служител.

БТА

Защитникът отбеляза, че искането на прокуратурата за най-тежката мярка – „задържане под стража“ е напълно необосновано. Той акцентира, че няма доказателства за това, че Варадинов е ударил Колтуклиева, както посочва прокуратурата. Всички свидетели казват, включително Колтуклиева, че е била избутана и е паднала. Също така държавното обвинение не е предоставило доказателства за удар от страна на обвиняемия.

Според адвокат Георгиев, при затворена врата на специализирания автомобил без разрешение от началника на личната охрана, служителите нямат право да отвратят вратата. По думите му, Колтуклиева е предприела незаконосъобразно отваряне на вратата. Той допълни, че клиентът му е действал по правилник, както и че служителите на НСО не са разпознали Колтуклиева като журналист, защото не е имала микрофон и камера, а е била с телефон. Георгиев отбеляза, че няма как служителите да предполагат защо Колтуклиева се опитва да отвори вратата. Според него действията на клиента му са в синхрон със Закона за НСО и правилника за изпълнение към него.

Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка. Това каза по-рано пред съда служителят на НСО Мартин Варадинов.

Адвокатът му Тервел Георгиев също поиска съдът да наложи по-лека мярка, докато полковник Георги Заев, заместник военноокръжен прокурор, заяви, че поддържа искането за постоянен арест.

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Предстои съдът да се произнесе по-късно тази вечер за това дали и каква мярка за неотклонение ще наложи на Варадинов.

По време на заседанието се разбра, че Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност.

По-рано Военно-апелативната прокуратура привлече като обвиняем за средна телесна повреда и постанови задържане за 72 часа спрямо офицера от Националната служба за охрана, свързан с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София.

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Към момента са извършени първоначалните действия по разследването – разпитани са пострадалото лице и свидетели на инцидента. С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка предстои извършването на разпити на свидетели, възприели факти и обстоятелства по случая, приобщаване на доказателства, анализ на видеозаписи, назначаване на необходимите експертизи и всички други необходими действия по разследването.