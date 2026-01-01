Институцията на омбудсмана разкрива дежурни телефони за въпроси на граждани по повод упражняването на избирателните им права при провеждането на президентския вот на 25 октомври 2026 г.

0895 561 941 – Чонка Ковачева – директор „Международни стандарти и нормативна уредба“;

0878 506 978 – Бойчо Арнаудов – директор „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека“;

0878 502 115 – Даниела Бащавелова – директор „Одит на дейността по работа със сигнали и защита на сигнализиращите лица“;

0876 236 330 – Мая Василева – директор „Права на хората с увреждания и дискриминация“;

0887 750 121 – Емилия Караабова – директор „Връзки с обществеността и протокол“.

Напомняме, че в изборния ден компетентна да разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес е Централната избирателна комисия (ЦИК) в съответствие с правомощията й, включително срещу действия на районните избирателни комисии (РИК) и секционните избирателни комисии (СИК) извън страната.

Жалбите и сигналите се подават до ЦИК устно на адрес пл. „Княз Александър I“ № 1, на телефон: 02/939 37 19 или в писмена форма по e-mail на cik@cik.bg

ЦИК се произнася с решение до един час от постъпването на жалбите и сигналите и то се публикува незабавно на интернет страницата на институцията. Контакт с членове на ЦИК може да бъде осъществен на следния интернет адрес: https://www.cik.bg/bg/contacts