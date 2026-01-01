Каква е избирателната активност у нас в ранните часове на деня? Следим през данните на ЦИК и екзитпола на социологическите агенции.

Към 9:00 часа избирателната активност на президентските избори в България е 2,4%, показват данните от екзитпола на социологическата агенция „Мяра“.

Към 8:00 часа избирателната активност бе 1,1% според данните от екзитпола на социологическата агенция „Тренд“.

България избира седми президент: Всичко важно за гласуването с машина и бюлетина

Днес българските граждани избират президент и вицепрезидент. Близо 6,6 милиона души имат право на глас, като за 46 001 от тях това са първите избори, в които могат да участват. Гласуването е основно машинно, а хартиени бюлетини се използват само в определени секции.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.