Спокойно започна изборният ден за президент и вицепрезидент на повечето места у нас. В Бургас има проблем с няколко машини.

София

В над 1600 секции ще се гласува на президентските избори в трите избирателни района в София, съобщиха за БТА от районните избирателни комисии.

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", гражданите ще могат да упражнят правото си на глас в 636 секции, от които пет са подвижни и 23 - служебни, каза зам.-председателят на 23-та Районна избирателна комисия (РИК) Полина Витанова. Във всички тях ще се гласува с машина, с изключение на секцията в Плана, уточни Витанова.

В 24-ти МИР (районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец") избирателните секции са 503. Във всички секции, с изключение на една, ще се гласува с машина, съобщиха за БТА от РИК.

В 25-и МИР, който включва районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", ще се гласува в 513 секции. Служебните секции ще са седем, а подвижните - три. Във всички секции ще се гласува с машина, с изключение на една секция в "Банкя", казаха от РИК.

Бургас

Изборният ден в Бургас започна с фалстарт и ниска избирателна активност. Към момента всички секции са отворили. Това каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов.

Имаме проблем с няколко машини. Окончателно не сме ги извели. Една няма да проработи, напът сме в тази посока, за да видим какво се случва, заяви Михов.

Една от секциите премина на хартиено гласуване, заради неработеща машина - това е 36-а секция. Към момента няма нито една пусната бюлетина в избирателната секция.

„Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборния ден с нея, но отново възникна проблем”, обясни Михов. Той допълни, че е възможно в още една секция да има пободен проблем.

Във всички секции има хартиени бюлетини, за да бъде осигурена непрекъснатост на изборния процес при евентуален технически проблем с устройствата.

Машинно гласуване е предвидено в 605 секции, общият брой на устройствата е 653. В 48 секции са поставени по две машини, за да бъде улеснено гласуването. Спрямо предходните избори в Бургас устройствата са с 54 повече. За техническото обезпечаване на вота са ангажирани 174 специалисти.

В областта са разкрити и девет подвижни секции, както и една секция на кораб.

Стара Загора

Изборният ден в област Стара Загора започна нормално, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Яна Иванова. Тя уточни, че всички секции са отворили навреме, само в една е имало леко забавяне поради закъснели членове на Секционната избирателна комисия.

Иванова съобщи, че всички машини са сработили.

През вчерашния ден в РИК е постъпила една жалба от гражданин за агитационна шатра, която не е била премахната.

Припомняме, че общо 280 615 избиратели в област Стара Загора имат право да гласуват днес на изборите за президент и вицепрезидент. Те могат да упражнят правото си на глас в общо 492 секции в цялата област. В 367 се гласува само с машина, в 136 секции има по две машини. В област Стара Загора са доставени 503 машини. В останалите 125 секции се гласува с хартиена бюлетина.

Разград

Изборният ден в Разградско започна спокойно, съобщи Юмгюл Ахмедова, член на Районната избирателна комисия (РИК) в Разград. Тя посочи, че към началото на гласуването няма информация за нарушения на обществения ред.

Общо 132 139 избиратели в областта имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент. В областта са разкрити 217 избирателни секции, от които в 166 ще се гласува с машина, а в 51 – с хартиена бюлетина. Подвижните секционни избирателни комисии са 21, разкрити са и осем секции в болници, социални институции и домове за възрастни хора. Избирателна секция има и в следствения арест. Тактилни шаблони за гласуване от хора с увредено зрение са осигурени във всички секции, в които се гласува с хартиени бюлетини, заявиха от РИК – Разград.

Пет социологически агенции ще извършват проучвания на изхода от изборните секции (exit poll) на територията на 18-и изборен район – Разградски. От началото на предизборната кампания досега не са постъпвали жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

Близо 300 служители на полицията, пожарната, жандармерията и граничната полиция са ангажирани с осигуряването на обществения ред и сигурността преди, по време и след изборите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Звената „Български документи за самоличност“ продължават да издават удостоверения за гласуване на граждани без валидни документи за самоличност. В изборния ден те ще работят от 8:30 до 19:30 часа.

Враца

На територията на област Враца изборният ден започна нормално, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР. Всички изборни секции са под полицейска охрана и тази сутрин са предадени на секционните избирателни комисии, допълниха от полицията.

Служителите на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност.

В изборните помещения няма да се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост, и след постъпило искане от страна на председател на секционна избирателно комисия, служителите на МВР ще окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията, посочиха още от ОД на МВР.

Припомняме, че в областта са образувани 310 секционни избирателни комисии (СИК), от които 19 са подвижни, а право на глас по предварителните избирателни списъци имат 146 975 души. За изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври във Враца са доставени 161 700 хартиени бюлетини и 1362 ролки със специализирана хартия за машинно гласуване. В количеството са включени и ролките, необходими при евентуален втори тур.

Добрич

Изборният ден в област Добрич започна спокойно, а охраната на изборните помещения през изминалата нощ е протекла нормално, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. Общо 493 служители от полицията са ангажирани с охраната на изборните помещения. Сред тях са 99 служители на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението – Добрич, 17 служители от "Гранична полиция" и петима служители от дирекция "Борба с организираната престъпност".

За опазване на обществения ред са командировани допълнително 16 служители от Зоналното жандармерийско поделение във Варна.

На територията на областта са разкрити общо 252 изборни места и 347 секции, от които три са подвижни.

През изминалата нощ няма регистрирани престъпления и инциденти, свързани с охраната на изборните места. Секционните помещения и материалите в тях са предадени на районната и секционните избирателни комисии, след което е започнал изборният процес.

Служителите на звената от дирекция „Български документи за самоличност“ към ОДМВР – Добрич издават и днес удостоверения на граждани, изгубили или повредили личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

От полицията напомнят, че в изборните помещения не се допускат въоръжени и хора, чието поведение нарушава обществения ред. Забранено е заснемането на начина на гласуване, както и изнасянето на бюлетини, избирателни списъци и урни извън изборното помещение. При необходимост органите на МВР се намесват за възстановяване на реда по решение на секционната избирателна комисия.

Благоевград

Изборният ден в област Благоевград започна в спокойна обстановка.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg. В ОДМВР-Благоевград също са открити денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867 566 и 073/867 434, както и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.

И в днешния ден от 08:30 до 19:00 часа звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще издават удостоверения (за изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед упражняване правото на глас на гражданите. Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване. Служителите на Министерство на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответното решение на избирателната комисия.

Сливен

Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Към 07.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали и машини са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. 534 служители на ОДМВР-Сливен, РДПБЗН-Сливен и други структури са пряко ангажирани с осигуряване на обществения ред и охраната в изборния ден. Оперативни дежурни групи и дежурни части на ОДМВР-Сливен отговарят за реда и спокойствието в региона. Екипи на „Пътна полиция” извършват контрол по пътна безопасност. Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица издават и в днешния ден удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

Работното време на сектор „БДС” днес е от 08.30 до 19.30 часа. Като заявления за удостоверения се приемат до 19,00 часа, получаването става до 19,30 часа.

В изборното помещение не се допускат лица в нетрезво състояние, въоръжени и такива, носещи предмети опасни за живота и здравето на хората.

В Министерство на вътрешните работи функционира денонощно телефонна линия 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg –може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

В ОДМВР – Сливен функционира денонощна телефонна линия 044/ 644 645, както и електронен адрес – odc.sliven@mvr.bg за приемане на сигнали.

Пазарджик

Изборният ден в Област Пазарджик започна в спокойна обстановка. Всички помещения за гласуване бяха предадени от охраняващите ги полицейски служители на секционните избирателни комисии.

Предприети са необходимите мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. В охраната са ангажирани близо 600 служители на МВР.

Създадена е организация и звената „Български документи за самоличност“ ще работят в днешния ден /неделя/ от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. В рамките на тази седмица са издадени общо 29 удостоверения за гласуване на граждани.

Видин

Изборният ден в област Видин започна в спокойна обстановка. Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборите за президент и вицепрезидент. Оперативният щаб в ОДМВР-Видин работи в координация и постоянна комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес.

Около 300 служители на МВР участват пряко в охраната на секционните избирателни комисии (СИК) и районната избирателна комисия (РИК). Охраната ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.

В днешния ден гишетата на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин, РУ-Белоградчик и РУ-Кула ще работят от 8.30 до 19.00 часа. Служителите ще издават удостоверения (при изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. Удостоверение се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта. От 19 до 24 октомври включително са били издадени общо четири удостоверения за гласуване.