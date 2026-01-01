Почина изтъкнатият български юрист, преподавател и политик Александър Джеров, който е сред основните автори на действащата Конституция на Република България. Тъжната новина беше съобщена от конституционния съдия Георги Марков в профила му във Facebook.

Александър Джеров е роден през 1929 г. в София. През дългогодишната си кариера той оставя значима следа както в българската правна наука, така и в политическия живот на страната.

Джеров е сред участниците в изработването на Конституцията от 1991 г. и е народен представител в VII Велико народно събрание, както и в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. По време на 38-ото Народно събрание заема поста заместник-председател на парламента.

След демократичните промени през 1989 г. той се включва активно в политическия живот. В периода 1993–1995 г. е заместник-председател на Радикалдемократическата партия, а впоследствие заема същия пост и в Демократическата партия.

Освен с политическата си дейност Александър Джеров е известен и с дългогодишната си преподавателска и научна работа. Той ръководи департамент „Право“ в Нов български университет (НБУ), където преподава гражданско право, вещно право, нормотворчество и кадастър.

През 2001 г. е удостоен със званието „Почетен професор на НБУ“ като признание за приноса му към юридическото образование и правната наука.

Джеров е автор на редица значими научни трудове, монографии и учебници, сред които „Правни проблеми на реституцията“, „Вещно право“, „Гражданско право“ и „Жилищно-строителни кооперации и етажна собственост“.