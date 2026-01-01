Полицейски служител, охраняващ избирателна секция в смолянското село Славейно, задържа 47-годишен шофьор, управлявал автомобил с 2,30 промила алкохол. Това съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

Инцидентът е станал вчера привечер, когато полицаят забелязал лек автомобил да криволичи в центъра на селото. Той незабавно спрял водача и повикал свои колеги. При последвалата проверка с техническо средство е установено, че 47-годишният мъж, който е от Кърджали, шофира с 2,30 промила алкохол. Водачът е дал кръвна проба за химическо изследване.

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Полицаите са свалили регистрационните табели на автомобила и са иззели превозното средство, което е транспортирано с платформа.

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Няколко часа по-рано в Смолян е установен друг водач, шофирал след употреба на алкохол. При проверката на 39-годишния мъж от Старозагорско техническото средство е отчело 1,94 промила алкохол в издишания въздух. Той е отказал да даде кръвна проба.

Срещу двамата водачи са образувани бързи производства.