Тъжна вест - бившият треньор на вратарите в националния отбор на България Дарко Божович е починал на 48-годишна възраст след продъжлително заболяване. Черногорецът беше част от щаба на Младен Кръстаич по време на престоя на сръбския специалист начело на родния национален тим, предаде Gong.bg.

Дарко Божович пристигна в България през юли 2022 година, когато Младен Кръстаич беше назначен за национален селекционер и остана с него до октомври 2023 година. Той е роден на 9 август 1978 година в Подгорица. По време на футболната си кариера играе за куп клубове в Сърбия, сред които Телеоптик, Бежания, Партизан, Слобода Ужице и Вождовац.

В периода 2007-2010 година печели три последователни шампионски титли и две Купи на Сърбия с екипа на Партизан. Божович има и два мача за националния отбор на Черна гора, записани през 2007.

Като треньор, освен в България, работи в Телеоптик и Железничар Панчево.