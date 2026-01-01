Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха тази вечер, че са извършили удари срещу летището в Рияд, което беше отворено отново по-рано през деня, както и срещу саудитска военновъздушна база и военноморска база в южната част на Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

По-рано саудитските власти обявиха, че са прехванали серия от ракети и дронове.

Говорителят на хусите Яхия Сария заяви в Екс, че са били извършени „три висококачествени военни операции“. При тях са били използвани „десетки балистични ракети“.

По думите му ударът срещу летището в саудитската столица е „постигнал целта си“.

Той добави, че други удари са били насочени срещу военновъздушна база в Хамис Мушайт и срещу военноморска база в Джазан.