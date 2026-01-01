Изборите преминаха спокойно, без сериозни опити за купуване на гласове и манипулиране на вота. Това заяви Иван Демерджиев, който отчете активната работа през последния месец за противодействие на подобни практики.

„През този един месец работихме активно през цялото време. Следяхме за такива практики и се стремяхме да им противодействаме още в зародиш“, посочи той.

По думите му е възможно по-спокойното протичане на изборите да е свързано с участието на по-малко политически сили, които са се явявали на предишни вотове, но не изключи и други причини.

Демерджиев уточни, че проблеми са възникнали предимно в определени населени места и общини, където са се провеждали и частични местни избори. На някои места е имало и задържания.

„Но като цяло трябва да констатираме, че изборите протекоха спокойно“, заяви той.

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Според Демерджиев проведените избори показват, че в България е възможно вотът да се организира по демократичен начин и да се избегнат практики, наблюдавани при предишни избори.

„Не мога да направя никакъв паралел между изборите, които провеждахме тогава, и тези, които се проведоха сега“, каза още той, като направи сравнение с вотовете през 2022 и 2023 г., когато е бил служебен министър.

„Отново цялото ръководство на МВР беше тук през целия ден. Не бяхме засипани със сигнали, а с много работа. Дейността ни обаче продължава и до окончателното приключване на изборите, така че да не допуснем и през последната седмица до балотажа подобни практики да повлияят по някакъв начин на резултата“, заяви Демерджиев.

„Това, в което ни убеждаваха през годините, че гласуването с машини е напълно възможно, а резултатите трябва да бъдат проверявани с хартиени бюлетини, – се видя на тези избори, че е възможно. Това не поражда проблеми, а отстранява голяма част от практиките, които сме свикнали да наблюдаваме през годините“, заяви още Демерджиев.

„Не очаквайте от мен политически коментари“

Попитан дали събитията от последната седмица, сред които убийството на Слави Бинев и скандалът с председателя на Народното събрание, са повлияли на изборите, министърът отказа политически коментар.

„Оглавявам министерство, което пряко отговаря за изборите, и до края на балотажа няма да си позволя такива коментари. Мога обаче да коментирам самите събития извън политическия им контекст“, каза той.

По думите му убийството на Слави Бинев не прилича на познатите от годините поръчкови убийства. „Колкото и да се правят опити да се спекулира с него, то не е като познатите ни поръчкови убийства, при които килъри причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Убиецът е бил познат на Слави Бинев“, заяви Демерджиев. Той допълни, че хората, които са се намирали на мястото по време на убийството, са били близки до Бинев и са били допускани от него и семейството му.

Министърът определи като неприемливи опитите убийството да се използва за спекулации и каза, че е „много грозно“ да се погазва паметта на Слави Бинев.