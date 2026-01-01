Една новина от вчера накара цяла България да настръхне и да затаи дъх в критично очакване, отброявайки часовете като дни. Преди обяд стана ясно, че е изчезнало 4-годишно дете в Трънско и след мащабна издирвателна акция малкият Марти бе открит от гранични полицаи жив и здрав.

„Най-важната мисия е едно дете да се върне при своите родители живо и здраво“, посочиха от ГД „Гранична полиция“ по случая и допълниха, че зад тази прегръдка от снимките стоят 40 гранични полицаи, сформирани в 16 екипа, две служебни кучета и два екипа с дронове.

Щастлива вест: Откриха издирваното 4-годишно дете

Историята започва около 10:00 ч. на 3 август, когато в Гранично полицейско управление - Трън постъпва тревожно съобщение за изчезнало 4-годишно дете. Незабавно започва мащабна издирвателна операция. В нея участват гранични полицаи от групата за охрана на държавната граница, служители от сектор „Специални тактически действия“, както и гранични полицаи, които по това време не са на дежурство. В търсенето се включват и служители на районните управления, както и доброволци. След разпределяне на периметъра екипите започват обход на района около село Радово, а след това и на покрайнините на съседните села.

Около 14:00 ч. младши инспектор Димитър Станоев, старши полицай в ГПУ - Трън, открива момченцето в района на съседното село Бераинци. Детето е намерено в добро здравословно състояние, но уплашено. По думите на Станоев най-важното е било детето да бъде намерено възможно най-бързо, а усмивките и облекчението на родителите са най-голямата награда за всички участници в издирването.

„През цялото време, докато го търсехме, подвиквах „Марти“, „Марти“. В един момент чух детски глас. Отидох до Марти, веднага го гушнах, успокоих го, че всичко ще е наред. Той плачеше, аз го взех на ръце, той ме гушна и ме прегръщаше през цялото време. После видях родителите с просълзени очи. Аз съм родител и си представях да съм на тяхно място – 5-6 часа в неизвестност. Да го намеря – за мен беше огромна радост“, спомня си през сълзи от радост граничният полицай.