Иванка Динева застана начело на Столичната здравно-осигурителна каса. Това става след решение на съда, което здравната каса трябва да изпълни, предаде "Фокус".

Динева е назначена за директор на СЗОК, считано от днес - 23 април. Тя бе директор на столичната здравна каса от 2020 до септември 2022 г., когато бе отстранена от поста. Тогава тя обжалва решението и в края на 2023 г. спечели делото, но не успя да се върне на поста, защото вече бе назначена за директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“, откъдето само преди броени седмици бе освободена от служебния здравен министър доц. Михаил Околийски.

Мотивите за това бяха свързани с недостатъчно добри резултати в областта на донорството и трансплантациите, както и с липса на прозрачност в дейността на агенцията. След като бе освободена от длъжността директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“, тя заяви, че "това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с нейната експертиза, с работата на екипа ѝ или с реалните резултати, които постигнахме през последните години'". Динева се оплака и от политически натикс.

СЗОК е структурата, която разпределя най-голямата част от средствата за здраве на НЗОК. На практика, през столичната каса минават около една трета от парите за болнична помощ, лекарства и други дейности, които финансира фондът.