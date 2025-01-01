Украинският президент Володимир Зеленски записа видеообръщение от подложения на ожесточени боеве град Купянск в източната част на Харковска област въпреки по-ранните твърдения на Русия, че градът е бил напълно завзет.

Зеленски благодари на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за това, че продължават да се сражават в региона, като заяви, че е „изключително важно да се постигнат резултати на фронта“, за да може Украйна да укрепи позициите си в текущите мирни преговори.

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.



The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Последваха съобщения за успешна контраатака на ВСУ в района, която по първоначална информация е довела до обкръжаването на група руски войски в града, предаде Novaya Gazeta.

„Днес можем да кажем, че руснаците в града са напълно обградени“, заяви днес пред „Украинска правда“ Игор Оболенский, командир на 2-ри корпус „Хартия“ на Националната гвардия на Украйна, като добави, че в града са останали не повече от 200 руски войници.

Купянск - важен железопътен възел в близост до втория по големина украински град Харков - е обект на интензивен руски военен натиск от края на 2024 г.

Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов обяви на 20 ноември, че руските сили са завзели напълно Купянск - твърдение, което беше незабавно оспорено от ВСУ.

През последните седмици Зеленски е под нарастващ натиск от Вашингтон, тъй като мирното споразумение, предложено от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, изисква от Украйна да отстъпи на Русия 25% от Донецка област, които все още се намират под контрола на Киев.

Териториалните въпроси остават основна спънка в преговорите, като по-рано тази седмица украинският държавен глава заяви, че няма нито законно, нито морално право да отстъпва територия на Русия, а на 11 декември настоя, че решението за прекратяване на войната трябва да бъдат взето от украинския народ чрез избори или референдум.

Междувременно Кремъл засили публичните съобщения за руски териториални успехи в Украйна през последните седмици. В четвъртък оттам заявиха, че е превзет град Сиверск в Донецка област, въпреки че ВСУ настояват, че Русия не контролира града изцяло.