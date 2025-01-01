Русия заяви, че силите ѝ са навлезли днес още по-дълбоко в украинските градове Покровск и Купянск, предаде Ройтерс.

На един от разпространените видеозаписи се виждат руски войници, които навлизат в Покровск на мотоциклети и дори на покривите на очукани автомобили и бусове.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руски медии "вратата към Донецк", ще даде на нейните сили плацдарм за настъпление на север към двата най-големи града в Донецка област, които са под украински контрол - Краматорск и Славянск.

Русия се опитва да превземе Покровск от повече от една година, като използва тактика, с която се опитва да обкръжи украинските сили, и заплашва да прекъсне достъпа до линиите за снабдяване, вместо да извършва водещи до множество жертви фронтови атаки, каквито използва, за да превземе град Бахмут през 2023 г., отбелязва Ройтерс.

Украинската армия заяви, че около 300 руски войници са в Покровск и че Москва е увеличила усилията си да вкара още повече военнослужещи пред последните няколко дни, използвайки за прикритие гъстата мъгла.

Руските военни блогъри публикуваха днес видеозапис, на който се вижда как руски войски влизат в Покровск по път, обгърнат в мъгла, което според някои потребители на "Телеграм" наподобява на сцени от екшън филма "Лудия Макс" от 1979 г., който се развива в постапокалиптичен пейзаж.

На видеозаписът се виждат руски военнослужещи на мотоциклети и в странна комбинация от автомобили и други превозни средства. Много от автомобилите, без врати и прозорци, се вижда как се движат по път, осеян с отломки, докато войниците наблюдават разрушенията около себе си. Някои руски войници дори седят върху покривите на повредено превозно средство. На кадрите се вижда и безпилотен летателен апарат, който се намира в близост до пътя.

Агенция Ройтерс не успя да потвърди от разположението на пътя, знаците, кулата за комуникации и дърветата, които се виждат на кадрите, че местоположението, на което е било заснето видеото, е именно в Покровск, и съвпада с архивни и сателитни снимки на района. Агенция Ройтерс не е успяла да потвърди по независим път и датата, на която е бил заснет видеозаписът.

Москва и Киев дават различни версии за битката за Покровск - Москва от дни твърди, че градът е под обсада, докато Киев отрича руските сили да имат контрол над него, и заяви вчера, че все още е в състояние да снабдява близкия Мирноград.

Отворени източници с карти на бойното поле от двете страни показват, че Русия е изпълнила маневри, при които се опитала да обкръжи позициите на противника си, и е близо до неговото пълно затваряне, въпреки че Киев е извършил контраатака в близост до град Добропилия.

В интервю за в. "Ню Йорк пост" главнокомандващият на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви, че Русия е концентрирала около 150 000 военнослужещи в офанзивата за превземане на Покровск, като в част от настъплението участват механизирани бригади и морска пехота.

Русия заяви, че силите ѝ са установили пълен контрол над източната част на Купянск в украинската Харковска област и напредват активно на северозапад и изток от Покровск. Министерството на отбраната в Москва заяви също така, че руските сили са превзели селището Новоуспенивске в Запорожка област.

Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията от бойното поле.

Руски командир, който се представи с позивната "Хънтър" и се идентифицира като командир на 1486-и мотострелкови полк на Сухопътни войски на Руската федерация, заяви, че силите му са поели контрола над петролно депо в източната част на Купянск.

Във видеообръщение, публикувано от руското Министерство на отбраната, той заявява, че силите му са поели контрола и над редица железопътни гари по линията до Купянск Възловий, населено място, което е разположено на около 6 километра южно от центъра на самия град Купянск.

Агенция Ройтерс не успя да провери чрез независим източник информацията от бойното поле поради ограниченията за достъп до информация и опасността в зоната на бойните действия.

Русия твърди, че в момента контролира над 19 процента от територията на Украйна, или около 116 000 кв. км. Украинските карти, проследяващи промените по фронта, показват, че руският сили контролират 19,1 процента от територията на Украйна, което повече спрямо преди три години, когато са имали контрол над 18 процента от територията.