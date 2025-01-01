Русия иска да превземе важния град Покровск с помощта на нова тактика. Какво представлява тя и с какви възможности за противодействие разполага Украйна. Deutsche Welle разговаря с украински войници и експерти.

Покровск в Донецка област е обект на ожесточени сражения повече от година, а в последните месеци боевете се пренесоха и по улиците на града. Руснаците напредват все повече, както разказва пред ДВ пилот на дронове. Нападателите използват всяка пролука в отбраната, за да проникнат в Покровск, изчакват благоприятните климатични условия и нахлуват поединично или по двама. Там се представят за цивилни граждани и могат да останат неоткрити в продължение на месеци.

„По мои наблюдения инфилтрацията е основен проблем. Много е трудно да се установи кой е враг и кой – цивилен гражданин“, казва разузнавачът, който действа в региона със своята украинска част. Според него руските войски напредват към Покровск с голям брой дронове и планиращи бомби.

Превъзходство на руснаците на земята и във въздуха

В момента украинските военни констатират двойно превъзходство на руската армия в Покровск: както по численост, така и във въздуха, тъй като Украйна засега не е в състояние да отвърне на многобройните руски дронове. „Заради дроновете не можем да придвижим противовъздушната си отбрана до фронта - това би означавало да бъдат унищожени скъпи съоръжения. А нямаме достатъчно собствени самолети, с които да сваляме руските бомбардировачи „Сухой“, казва един от събеседниците на ДВ.

Поради това фронтовата линия при Покровск е много дълга. Така наречената „зона на смъртта“ се простира на повече от 20 км. Най-големият проблем на украинските части е в това, че руснаците целенасочено разрушават украинската логистика. Това затруднява доставката на муниции и оборудване, ротацията на военните и евакуацията на ранените.

Да вървиш с километри пеша до позициите

„Логистиката все още функционира, но е много рискова. Повечето части напредват пеша. Някои трябва да изминат десетки километри, за да достигнат позициите си. Хуманитарните помощи се доставят с дронове“, съобщават пред ДВ очевидци.

Междувременно руснаците се доближават до Добропиля, Родинске и Билизке, които украинските войници доскоро удържаха. Там се намираха важни логистични центрове. Разстоянията, които украинските военни трябва да преодоляват, са все по-големи, казва една пилотка на дронове. „Когато руснаците започнаха да разрушават украинските логистични маршрути, усетихме, че завземат цялото въздушно пространство.“ Сега тежковъоръжените украински войници са принудени да стигат до позициите си пеша. Движещи се по суша роботи могат да улеснят доставките на най-необходимото, но и те стават цел на руските дронове.

Пилот на дронове от украинската Национална гвардия, работил в околностите на Мирнохрад, разказва за руската тактика там – а тя е да се напредва в малки пехотни групи. През юли логистиката още е функционирала и всичко необходимо се е доставяло ежедневно. Но в средата на август пилотите на дронове е трябвало да напуснат позициите си пеша и да изминат 12 км до Родинске. През септември километрите били вече 30. „Достъпът до позициите е много труден, има само един или два селски пътя, един от които е под постоянен обстрел“, казва пред ДВ мъжът. Освен това украинските пилоти на дронове трябвало да останат на позициите си 30-40 дни. Мнозина отказвали да заемат позиции около Мирнохрад, тъй като там биха могли да бъдат обсадени от руснаците.

Как се развива ситуацията около Покровск?

Руслан Микула, съосновател на аналитичния проект „DeepState“, споделя, че руснаците са се опитали да се установят в Мирнохрад, за да изградят там логистиката си. А това може да е изключително неблагоприятно за Украйна. Без Покровск украинските части не биха могли да удържат Мирнохрад, посочва Микула. А Покровск би се превърнал в основна военна база за руснаците. Така те биха стигнали до плътно застроен терен с високи сгради, където биха могли да бъдат настанени хиляди войници. Същевременно позициите на украинските пилоти на дронове и на украинските части за водене на електронна война и разузнаване би трябвало да бъдат изместени към гористите райони.

„Загубата на Покровск би била много болезнена, затова се надявам да не се стигне дотам“, казва украински офицер, който в момента е на позиции край Покровск. „Укрепленията са готови. Друга крепост като Покровск – с високи сгради, възвишения и много бетон – няма. Това е град, който всъщност може добре да бъде защитен. Подобен на него в региона няма“. Ако украинските части загубят Покровск, руските войски биха могли да напреднат в посока Краматорск, Словянск и Дружкивка. Отбраната на тези градове би била много по-трудна, посочва офицерът.

Кремъл иска да бъде превзет районът на Донецк

Украински военен експерт, пожелал анонимност, е убеден, че руското ръководство на армията е заповядало да бъде превзет регионът на Донецк. Така Кремъл ще може да преговаря с Украйна и с нейните западни съюзници от позицията на силата. „Покровск е смятан за част от тази операция, за да се окаже автомагистралата между Бахмут, Часив Яр, Костантинивка и Покровск изцяло под руски контрол. Оттам би могло да се продължи към Павлохрад в региона Днепропетровск“, казва експертът пред ДВ. Завземането на агломерацията Покровск-Мирнохрад би било за руснаците важна изходна точка за по-нататъшно придвижване към Павлохрад, но и на север към Дружкивка, Краматорск и Словянск. „Затова боевете за Покровск са толкова ожесточени.“

Военният експерт полк. Маркус Райзнер изтъква пред ДВ, че от седмици се наблюдава влошаване на ситуацията около Покровск. „Въпреки успехите на Украйна за предотвратяване на пробив, северно от Покровск, натискът на Русия е станал толкова голям, че те навлизат най-вече в южните райони на града“, казва той и добавя: „Виждаме принципно същото развитие, каквото наблюдавахме през последните месеци и години при сраженията за други важни градове, които вече сме забравили. Все пак руснаците така и не успяха да постигнат оперативния пробив, който беше цел на лятната им офанзива“.