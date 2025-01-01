Тяло на мъж е открито в русенското село Щръклево, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Тя добави, че сигналът е подаден тази сутрин чрез Единния европейски номер 112.

На място е изпратен екип на Районното управление в Две могили. Установено е, че тялото е на местен жител на 69 години.

Откриха тяло на мъж в двор на къща

Мястото е посетено също от дежурна оперативна група на полицията и съдебен лекар. Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни. То е транспортирано в отделението по съдебна медицина в Университетска болница „Канев“ в Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта, съобщи още Малчева.

Тя добави, че е започнато разследване за изясняване на обстоятелствата около случая.