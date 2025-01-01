Сътрудничеството между институциите за борба с корупцията в България е добро, но има нужда от усилия за трайно постигане на напредък по случаи на корупция по високите етажи на властта. Това заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси. Европейските министри обсъдиха положението с върховенството на закона в нашата страна, Германия, Ирландия и Чехия.

Присъдите за корупция по високите етажи на властта в България досега са ограничен брой, посочи Макграт. Остават пропуски по отношение правилата за почтеността на служителите на високи управленски постове. Предприети са стъпки за реформа на Комисията за борба с корупцията, необходими са допълнителни усилия за постигане на ефективност от нейната работа и за нейната независимост, добави той. Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Какво си казаха за върховенството на закона правосъдният министър и еврокомисар Макграт

Отчетох липса на съдебно преследване и присъди по случаи на корупция по високите етажи на властта, обобщи Макграт. Той добави, че по въпроса за медийната свобода е изразил тревога от политизирането на медийния регулатор, но е отчел въведената прозрачност при предоставянето на държавни средства за реклама.

Еврокомисарят допълни, че е приветствал предприетите наскоро у нас промени, свързани с наблюдението на върховенството на закона и ПВУ. Отбелязах, че са направени стъпки за промени в законодателството за борба с корупцията и за прозрачност при лобирането, влязоха в сила мерки за защита на подателите на сигнали, каза Макграт.

Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона беше предприет от 2015 г., а от 2020 г. беше разширен и обхвана разговори по общи въпроси на законността и обсъждане по държави. Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в отделни групи държави.