Диана Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка на 16-я ден от нейното начало.

Това обяви тя лично пред журналисти днес като уточни, че остава в палатката си пред сградата на парламента и призова за разговор и общи действия студенти, граждани и всички, които подкрепят исканията за справедлив процес за виновните за инцидента в Нови Сад, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

16 дни гладна стачка: Майката на загинал в Нови Сад продължава протеста

"Сърбия, твой ред е!", написа в Инстаграм Хърка вчера, когато обяви, че днес ще даде пресконференция.

По време на нейното изявление движението на кръстовището на ул. „Таковска“ и бул "Крал Александър“ в Белград беше преустановено.

На 2 ноември Диана Хърка започна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград, ден след като в Нови Сад на многолюден митинг бе отбелязана една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, причинило смъртта на 16 души, между които е и синът на Хърка Стефан.

Трагедията предизвика масови протести в цялата страна, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултети. През май студентите поискаха предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказва да насрочи.

БТА

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона, но после го нарече "страхливец", защото не е изпълнил искането й за предсрочни избори.

През последните дни Хърка няколко пъти постъпи в частна болница, за да бъде поставена на системи, тъй като здравословното й състояние се влоши.

По време на стачката си тя бе държана будна от ярка светлина и оглушителна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Александър Вучич. Техният лагер пред парламента, създаден преди няколко месеца, се намира само на няколко метра от нейната палатка пред парламента.

Майката от Нови Сад продължава гладната стачка, дори след като беше приета в болница

48-годишната Диана Хърка е готвачка, разведена е и има още един син, освен 27-годишния Стефан, който загина под срутилата се козирка на жп гарата в Нови Сад.

"Мислех, че мога да издържам по-дълго на глад и знам, че някои хора искат да ме видят мъртва, но нашата борба за справедливост трябва да продължи!", каза Хърка тази вечер. "Аз съм Диана Хърка, която търси истината“, добави тя.