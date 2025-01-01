Дияна Хърка - майката на Стефан, който загина при срутването на навеса в Нови Сад - продължава гладната си стачка, съобщи телевизия N1.

Транспортният работник Миломир Ячимович също продължава гладната си стачка, докато непълнолетният му син я прекрати вчера. Хърка е на гладна стачка за 13-ти ден пред Народното събрание на Сърбия, а Ячимович – за пети ден в Нови Сад.

На 12 ноември стачкуващата майка беше изведена спешно от палатката в центъра на Белград и отведена в клиника.

Обществеността беше информирана вчера (13 ноември), че Хърка е разстроена, тъй като някои хора са се свързали с другия ѝ син чрез неизвестен номер и са го помолили да я убеди да прекрати стачката.