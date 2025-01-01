Диана Хърка – майката на младежа, загинал при трагедията в Нови Сад преди година, тази сутрин се почувства зле и прекара утрото в легнало положение, но по-късно, малко преди обяд, бе изнесена в инвалидна количка от шатрата, в която се намира от началото на гладната стачка, продължаваща вече 11 дни, предаде БГНЕС.

Видими са последствията от липсата на храна, след като Хрка започна стачката в знак на протест, тъй като правосъдие за смъртта на сина ѝ, заедно с останалите жерти, все още няма.

Здравословното ѝ състояние е доста лошо. Тя казва, че психически се чувства добре, но тази сутрин журналистите не са могли да я видят, защото е останала да лежи поради обща отпадналост и не е могла да излезе от шатрата.

По обявена информация, след като е била изведена в количка, Хърка ще се обърне към медиите в 16:00 часа местно време (17:00ч. българско).

Екип от лекари следи здравето ѝ, като се съобщава, че това са лекари, на които тя има доверие.

Подробности за нейното състояние няма, но очевидци съобщават, че по тялото ѝ вече ясно се виждат физическите промени, причинени от това, че 11 дни не е приемала храна.

Днес Диана Хърка получава подкрепа чрез събирания на хора из цялата страна.

Такива събирания се провеждат на няколко места, в подкрепа на Хърка и други граждани, обявили гладна стачка.

Пред сградата на Народното събрание на Сърбия е събран най-големият брой хора, а различни групи ѝ оказват подкрепа.

Днес се присъединяват университетските преподаватели.

Групата „Бунтовнически университет“ обяви, че днес ще изрази подкрепа за Дияна Хърка и че ще прекрати занятията в университетите и факултетите, в които преподават нейните членове.

Професор Мирослав Андрич от стоматологическия факултет разказа, че хората на събитието са мълчаливи и загрижени.

„Тези картини, които виждаме сега, няма как да не предизвикат тревога, особено когато знаем всички здравни рискове, които носи — трябва да го кажа — този крайно екстремен начин на борба за справедливост. Очевидно е, че тя вече не вижда друг път, друг начин да се пребори за нещо, без което животът губи смисъл,“ каза професорът.

„През тази една година, откакто студенти и граждани се борят за справедливост — борят се, в крайна сметка, и за държавата, за запазването на конституционния ред, който беше брутално потъпкан, за нашата Конституция и всички закони — ние през цялото време се стремим тази борба да бъде успешна, но такава, че в нея никой да не пострада, от нито едната страна“, продължи Андрич.

„Особено да не страдат нашите деца и майки. Надявам се, че ще успеем да се преборим за това. И се надявам, че и от другата страна, ако е останало малко разум, ще се вземе такова решение — че повече нито един живот не бива да бъде загубен,“ подчерта професорът.