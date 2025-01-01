Дияна Хърка – майката на Стефан, един от 16-те загинали при срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад – вече десети ден е в гладна стачка в сръбската столица Белград. Тя сподели пред телевизия N1, че е „дете, живяло по време на войната“ и няма да прекрати гладната стачка.

Хърка не пожела да коментира поканата за среща от сръбския президент Александър Вучич, нито да разкрие съдържанието на телефонния разговор, който е провела с него.

„Още преди артилерийските огън (вчера сутринта) момчетата се опитаха да стигнат до моята шатра. Никой не реагира. Никой не дойде да провери какво се случва, затова не искам да говоря с никого. Това не върви в правилната посока – нито от тяхна страна, нито от моя. Не заплашвам никого, но, не дай Боже, ако нещо ми се случи, всички знаем как ще завърши това“, каза Хърка.

Тя повтори, че институциите не работят и че „само си прехвърлят отговорността една на друга“.

„Защо лъжете тези хора?“, попита майката.

„Не дай Боже някой тук да бъде застрашен – и те няма да се измъкнат невредими“, добави тя.

Хърка подчерта, че никой няма да разбере за какво е разговаряла с Вучич, „докато не дойде моментът“.

На въпрос дали възнамерява да прекрати гладната си стачка, тя отговори категорично, че няма да го направи.

„Аз съм дете, което е живяло по време на войната и е било по-често гладно, отколкото сито. Била съм гладна много пъти. Няма да прекратя гладната си стачка. Мога да издържа, и ще издържа. Нека ги е срам“, каза Хърка през сълзи.

