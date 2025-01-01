Скърбяща сръбска майка достигна 16-ия ден от гладната си стачка, превръщайки се в нов фокус на бурното протестно движение в страната, въпреки нарастващите опасения за нейното здраве.

Дияна Хърка, която беше хоспитализирана два пъти през последните дни, започна гладната си стачка, след като десетки хиляди хора се събраха, за да отбележат първата годишнина от срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, предизвикало протестното движение.

Нейният 27-годишен син Стефан беше сред 16-те загинали при фаталния инцидент, предаде АФП.

48-годишната Хърка обеща да продължи да гладува, „докато не бъде възстановена справедливостта“.

БТА

Носеща маска, с крака, покрити с одеяло, и седнала в инвалидна количка, тя заяви пред медиите миналата седмица, че няма да се откаже.

„Това може да ми струва живота, но ако е така, може би ще бъде от полза за вас в бъдеще. Прокуратурата трябва да започне да си върши работата, студентите трябва да бъдат освободени и, разбира се, трябва да се проведат избори“, каза тя.

Студенти, университетски преподаватели и опозиционни политици се събраха, за да я подкрепят, докато тя лагерува в палатка на няколко метра от парламента.

Ветерани, които осигуряват сигурността на студентските протести по време на цялото движение, я охраняват ден и нощ, а в близост се появиха и други палатки.

Междувременно проправителственият лагер, който от месеци блокира парк и главен път пред парламента, организира събирания и пуска силна музика.

Местната и националната преса се стича, за да интервюира Хърка, но тъй като стачката ѝ продължава вече седмици, тя вече е твърде слаба, за да говори.

След всяко посещение в болницата тя се връща бързо в палатката си и казва на медиите, че все още пие вода и течности.

Досега протестното движение избягва появата на индивидуални лидери, предпочитайки колективното вземане на решения.

Но Хрка, която е участвала в безброй демонстрации заедно със студентите, е приела ролята си на майка на протестното движение.

В интервю за АФП по повод шестмесечната годишнина през май тя заяви, че студентите „излязоха на улиците и се борят, по някакъв начин, от мое име, те се борят за мен“.

„Затова аз съм с тези деца и винаги ще бъда с тях“, добави тя.