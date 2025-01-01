42-годишен шофьор на товарен автомобил е в тежко състояние след катастрофа в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 ноември на пътя между селата Дългоделци и Якимово.

Мъжът е управлявал товарен автомобил с прикачено към него полуремарке с товар около 25 тона и движейки се с несъобразена скорост, се е обърнал.

Водачът е настанен в монтанската болница - с опасност за живота. Изпробван е за алкохол, като пробата е отрицателна.