Водач на лек автомобил загина при пътен инцидент с участието на три коли в община Попово. Произшествието е настъпило на 15 ноември около 8 ч. в община Попово – на път II-51, км 60+900, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

По първоначални данни лек автомобил „Фолксваген Уп“ с бургаска регистрация, управляван от 42-годишен правоспособен водач от град Долна Оряховица, движейки се в посока гр. Търговище - Попово, е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там автомобилът му се е сблъскал с правомерно движещ се лек автомобил „БМВ 316“ с шуменска регистрация - собственост и управляван от 28-годишен правоспособен водач от с. Водица, община. Попово. Вследствие на сблъсъка лекият автомобил „БМВ“ се е блъснал странично в движещ се зад него лек автомобил „Пежо 2008“ с търговищка регистрация, собственост и управляван от правоспособен 40-годишен водач от гр. Попово.

В резултат на пътно-транспортното произшествие водачът на лекия автомобил „Фолксваген“ е загинал. Водачът на автомобила „БМВ“ е настанен за лечение в МБАЛ-Търговище с различни фрактури. Водачите на автомобилите „БМВ“ и „Пежо 2008“ са тествани по надлежния за евентуално наличие на алкохол и на наркотични вещества – съответно с технически средства „Алкотест Дрегер“ и с “Drager Drug Test 5000”. Пробите са отрицателни.

По случая се води разследване.