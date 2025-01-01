Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на български гражданин, роден и живеещ в Република Северна Македония, издирван с Европейска заповед за арест. Тя е издадена на 7 октомври от съд в гр. Вюрсбург, Германия, съобщиха от Окръжния съд в Кюстендил.

Мъжът се издирва за провеждане на наказателно производство за измама и за подпомагане на нелегалната миграция, като за посоченото престъпление е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода, се посочва в искането на Окръжна прокуратура. Той е задържан на 14 ноември от органите на ГПУ Гюешево, при влизането му в Република България от Република Северна Македония.

Засържаният оспорва направеното искане за задържане под стража и моли за налагане на по-лека мярка. Защитата счита, че при наличните данни искането следва да бъде оставено без уважение.

В мотивите си Окръжен съд Кюстендил посочва, че е налице валидно издадена Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярката за неотклонение. Описаните в ЕЗА деяния съставляват престъпления и по Наказателния кодекс на Република България, като за същите се предвиждат наказания „лишаване от свобода“.

Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване. Лицето, макар да е било свързано чрез дейността си с искащата държава, е в неизвестност за германските власти. Наказателното преследване е за множество престъпления по вид и брой. Същевременно, от обясненията му се установява, че семейството – съпруга и малко дете, живеят в Република Северна Македония, а Д. Й. постоянно пътува, не е трайно установен в страната, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство. Предвид изложените съображения, съдът приема, че единствено мярка за неотклонение „Задържане под стража“ може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.