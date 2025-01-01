Проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавния бюджет за следващата година влизат за обсъждане в парламента. Трите законопроекта ще преминат през комисиите преди да влязат за обсъждане в пленарна зала. Миналата седмица Комисията по отбрана прие проектобюджета на армията за 2026 година, предаде репортер на БГНЕС.

Заседанието на Комисията по бюджет и финанси е насрочено за вторник, и на нея ще бъдат разгледани и трите законопроекта. Преди това НЗОК и големия бюджет ще минат през здравна комисия. Първо гласуване за вторник на централния бюджет е предвидено и в Комисията по транспорта, както и в социалната, където ще се разгледа на първо гласуване и ДОО.

В четвъртък план-сметката ще премине през още четири комисии.

Бюджет 2026 е първият бюджет на България в евро. Той не премина за обсъждане през тристранния съвет за сътрудничество заради отказ на работодателите да се съгласят с параметрите му.

Управляващите защитават предложената план-сметка като единствената възможна и коалиционна