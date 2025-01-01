На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам - това каза премиерът Росен Желязков при откриването на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията. Министър-председателят изрази увереност, че правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро за 2026 г.

За еврото, войната и укрепването на свободата

„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, заяви премиерът.

Само сплотени вътрешно и помежду си демокрациите могат да преодолеят заплахите от множество фронтове. В момента вододелът е ясен - от едната страна стоят традиционните, да ги наречем, западни демокрации, а от другата страна - нови тематични съюзи, които са с ясна ревизионистична насоченост - Русия, Китай, Северна Корея, Иран, които оспорват западните принципи на демокрацията, коментира Желязков.

Според него най-ясната и най-голяма демонстрация е войната в Украйна. Всичките разновидности на воденето на тази война - от горещите, през дигиталните, през саботажните форми, през енергийния шантаж - са насочени към дестабилизация. Дестабилизация на Европа, дестабилизация на демократичния свят, каза още премиерът.

Като центристка евроатлантическа коалиция, ние приоритизираме европейската интеграция и защитата на демократичното бъдеще на Украйна, като част от обединена Европа, заяви Росен Желязков.

Виждаме съществуващите и потенциалните алианси като най-добрата ни защита в този фрагментиран свят. Ние сме на предната линия на НАТО и ЕС както срещу конвенционалното, така и срещу хибридното напрежение. Тази позиция ни дава специална роля - да свързваме региони и да изграждаме демократични партньорства, каза премиерът.

Демократичните алианси не са само за военна или за икономическа сила. Те са за взаимно доверие, за споделяне на информация, за споделяне на данни и за споделяне на технологии. България допринася за тези усилия, като засилва своята кибердипломация, подкрепя възстановяването на Украйна и подкрепя проекти за енергийна и транспортна свързаност, които правят нашия регион по-устойчив, посочи Желязков.

Гледайки стратегически, вероятно най-важното дългосрочно инвестиционно направление за бъдещата устойчивост на нашите страни за следващото поколение е образованието. Образованието, което трябва да подготви следващите генерации за дигиталното гражданство, но за дигиталното и демократично гражданство. Следващото поколение ще защитава демокрацията не само с идеи, но и с технологична компетентност, заяви министър-председателят.

По думите му, ако има два приоритета, които трябва да бъдат извадени пред линия за много поколения и за много правителства напред - това са демографията и образованието. Затова нашата политика е насочена към младите, към децата, затова и развитието на техните образователни умения, тяхната подготвеност за живота и предизвикателствата, които технологичната революция предпоставя, намират целенасочено действие от страна на държавата, целенасочено финансиране и необходимата грижа, обясни премиерът.

Според нето укрепването на свободата означава изграждането на граждани, които разбират както своите права, така и своите отговорности. Аз съм убеден, че нашият суверенитет е сигурен само когато гражданите имат доверие в своята демокрация. А това означава и доверие в институциите. А това означава много работа на институциите, за да заслужат това доверие. Когато изградим увереност в институциите, когато се осланяме на партньорствата, тогава хората ще повярват, че по-добро от демокрацията няма и ще устояват своята свобода, каза още Росен Желязков.

Премиерът изтъкна, че образованието и демографията са дългосрочните инвестиции, които ще определят бъдещата устойчивост на България. „Следващото поколение ще защитава демокрацията не само с идеи, но и с технологична компетентност“, каза още Желязков и допълни, че развитието на дигиталните и граждански умения е приоритет за държавата.

За бюджета

"Аз съм уверен, че правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро за 2026 г. Приемането на бюджета е един от ключовите моменти, през които България трябва да премине, за да гарантира устойчивостта на демократичните тенденции и стабилността на държавата“, каза още Желязков. По думите на премиера правителството ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро.

Министър-председателят посочи, че задачата на правителството не е само да брани собствената си устойчивост, а да защитава стабилността на демократичните тенденции, които са основа на доверието в институциите.

Министър-председателят благодари на Центъра за изследване на демокрацията за последователната му работа в подкрепа на демократичните реформи у нас и в региона и подчерта, че партньорството между институциите, академичните среди и гражданското общество е ключово за укрепване на свободата и демократичните ценности.

Диалогът за отбрана и демокрация събра политици, експерти по сигурността и лидери на гражданското общество, за да адресират стратегическите решения, които ще очертаят следващото десетилетие на Европа. Сред въпросите, които участниците ще обсъдят, са могат ли НАТО и регионални формати като Инициативата „Три морета“ да затворят геостратегическите празнини по източния фланг на Европа, как се разграждат мрежите за завладяване на държавата, защитава ли се гражданското общество и гарантира ли се отчетност на фона на повсеместна корупция и манипулирана информация, обобщиха по-рано организаторите.