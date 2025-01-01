Опит за палеж на търговски обект е бил предотвратен тази нощ около 02:10 ч. в пернишкия кв. „Куциян“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Българска следа в палеж на ресторант в Инсбрук, има арестувани (СНИМКИ)

Неизвестни лица счупили прозорец и залели помещението със запалителна течност. Собственикът, който се намирал в близост, забелязал действията и предотвратил запалването.

По негови данни това е втори опит за подпалване на обекта. На място е извършен оглед от служители на Първо РУ, образувано е досъдебно производство.