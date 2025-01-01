Мъж задигна скъпа техника и архива на ансамбъл „Чинари”.

Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито. За това споделиха самите те в социалните мрежи, предава NOVA .

От ансамбъла публикуваха и снимки от охранителни камери на мъж, който излиза от сградата, нарамил чувал, за който се смята, че е извършителят на наглото посегателство.

Ккво точно липсва от студиото, на каква стойност е и разкрит ли е вече извършителят?

„На камерите ясно се вижда лицето му. Той не се крие, не е с маска. Имаме информация кой е от хора в района, които са го виждали и го познават.

Криминално проявен е. Доколкото разбахме, че се е опитал да продаде хард дискове в района на „Сердика”, обясни Калоян Павлов, танцьор, музикант и хореограф.

Кражбата е извършена през деня, докато в сградата имало хора. „Навсякъде има камери, вечер след 21.00 часа се заключва. В студиото се влиза през няколко помещения. Според мен му е подадена информация, че тук има техника иначе не е имало как да знае”, допълни директорът на „Чинарите” Асен Павлов.