Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край Благоевград, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Трусът е отчетен в 16:48 ч. българско време.

Земетресение край Благоевград (КАРТА)

По първоначални данни епицентърът се намира на 13,3 км западно от Симитли, в област Благоевград, и приблизително 90 км от София. Географските координати на огнището са 41.93° N, 22.96° E.

Земетресение в района на Благоевград

До момента няма информация за нанесени материални щети или пострадали.