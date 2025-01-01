Регистрираната безработица за октомври е 5,15%, съобщи Агенцията по заетостта. Това е с 0,08 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година. През месеца регистрираните безработни са 146 055 души.

Работа са започнали 14 525 безработни и още 1391 заети, учащи и пенсионери, потърсили съдействие за ново кариерно развитие, съобщиха от агенцията. Общият брой на хората, преминали към заетост през месеца, е 15 916 души. Над 6080 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост, допълниха от агенцията.

Оттам отчитат още, че 3507 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1683 са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

В съобщението се посочва, че Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията. През октомври са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.

Работодателите са заявили 8479 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (26,1%), образованието (13,2%), търговия и ремонт на автомобили (11,7%), държавно управление (11,2%), хотелиерство и ресторантьорство (6,9%) и административни и спомагателни дейности (5,9%).

Сред най-търсените професии през месеца се открояват персонал, полагащ грижи за хора, оператори на машини и съоръжения, продавачи, персонал в сферата на персоналните услуги, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии, преподаватели, работници по събиране на отпадъци, стопански и административни служители, водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения, чистачи и помощници, както и работници в производството на храни, облекло и дървени изделия.

От Агенцията по заетостта съобщиха, че равнището на регистрираната безработица през септември е 5,06%, което е с 0,13 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година. Работа през септември са започнали 17 137 души. От тях 15 475 са безработни, а 1662 - заети, учащи и пенсионери. Те са потърсили съдействие от бюрата по труда в страната.