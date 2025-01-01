Полицията в Димитровград разкри шивашки цех, произвеждал имитации на защитени марки детски дрехи, съобщиха от МВР.

Първоначално икономическите полицаи извършили проверка на търговско помещение на ул. "Петър Парапанов", стопанисвано от 51-годишен мъж.

Там били установени част от 1075-те текстилни артикули. Останалите 955 детски пижами с надписи и лога на световни търговски марки били намерени в шивашки цех.

Стоките са иззети. Започнато е разследване по случая.