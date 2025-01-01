Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха 40 775 текстилни изделия, спортни обувки и чанти със знаци на световноизвестни търговски марки.

Стоките са иззети заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция „Митници“.

Най-голямото количество е открито на 11 септември, когато на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация, превозващ групажна стока от Турция за Белгия. При щателна проверка митничарите установяват, че сред декларираните стоки се намират 20 005 тениски, ризи, панталони и спортни комплекти, 13 061 чифта чорапи, 2780 боксерки и 300 мъжки ризи, всички с обозначения на световни марки. В същата пратка са открити и 180 чифта обувки, както и 1615 чанти и портмонета.

Агенция Митници

На следващия ден – 12 септември, при проверка на друг камион, пътуващ от Турция за Полша, митническите служители откриват още 2834 текстилни артикула със знаци на известни брандове.

Стоките са задържани съгласно Европейски регламент 608/2013 относно защитата на интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.