Спипаха антични предмети в Бургаско, съобщиха от полицията.

Извършена е проверка в село Карагеоргиево на автомобил, управляван от 46-годишен мъж. Открити са метал-детектор и метален пръстен.

ОД на МВР-Бургас

При претърсване в дома на мъжа са иззети 18 монети различни по вид и размер, като най-малката била 1 см., а най-голямата - 3,5 см., две метални кръгли шайби с дупка по средата, два метални накита, метално украшение, наподобяващо листо, метално копче, с кукичка за захващане от едната страна с изобразена корона, 14 метални предмети, представляващи накити и части от накити с различна форма и големина и дуги.

Намерените метални предмети носят белезите на културно исторически ценности, поради което са предоставени за експертиза в музея в Бургас. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

При друг случай - извършено е претърсване в дома на 31-годишен криминално проявен мъж от Средец, разположен на ул. "Цвятко Радойнов".

Открити са старинен кръст, 15 старинни монети и шест старинни пръстена. Откритите предмети са предадени за експертиза, а мъжът е задържан.