Спипаха старинни монети на митнически пункт "Малко Търново", съобщиха от Агенция "Митници".

Монетите са били укрити в мъжки чорап под скоростния лост и в торбичка под задната седалка на автомобил.

Колата с турска регистрация пристига на пункта късно вечерта на 3 ноември, на входящо трасе от Турция за България.

В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е заявил, че няма нищо за деклариране. При последвалата митническа проверка инспекторите откриват 71 метални старинни монети с различни изображения и тегло над 1 кг, укрити под задната седалка и скоростния лост.

Водачът е обяснил впоследствие, че ги пренася с търговска цел. Контрабанднити монети са задържани и са предадени за експертиза.

На водача е съставен акт и по случая се води разследване.