Американският президент Доналд Тръмп заяви в навечерието на утрешното посещение на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман във Вашингтон, че ще продаде изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия и оцени дългосрочното партньорство на Рияд със САЩ, предаде Асошиейтед прес.

„Ще кажа, че ще направим това“, каза Тръмп, запитан дали ще продаде изтребители на Саудитска Арабия. „Ще им продадем Ф-35“, добави той.

Очаква се престолонаследникът, който утре ще бъде на посещение в Белия дом, да пристигне със списък с желания, който включва получаване на официални гаранции от Тръмп, определящи обхвата на американската военна закрила на кралството, както и споразумение за закупуване на американски изтребители Ф-35, един от най-модерните военни самолети в света.

Продажбата би означавала значителна промяна в политиката, която потенциално може да промени военния баланс в Близкия изток и да постави на изпитание решимостта на Вашингтон за запазване на „качественото военно предимство" на Израел.

В потенциална многомилиардна сделка Саудитска Арабия иска да купи 48 изтребителя Ф-35, стана ясно по-рано този месец.

Рияд отдавна се интересува от изтребителя на „Локхийд Мартин“, отбеляза Ройтерс.

Високопоставен представител на Белия дом наскоро каза пред агенцията, че Тръмп е искал да говори с престолонаследника преди да вземе решение.