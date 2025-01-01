Две седмици след тържественото откриване на Големия египетски музей в Гиза неговата администрация наложи ограничения за посещение.

От тази седмица билети за музея могат да бъдат резервирани само за определени часови зони, а от декември продажбата на билети ще бъде само онлайн. Нови мерки ще важат до второ нареждане.

Вълнението около откриването на музей продължава с неотслабваща сила, като броят на желаещите да видят артефакти от гробницата на фараона Тутанкамон надвишава опашките в Лувъра в Париж, съобщиха „Дойче веле“ и сп. „Шпигел“.

Да запазиш миналото, без да засегнеш природата: Архитектурното чудо на Големия египетски музей

Ограниченията се дължат на огромното търсене на посетители през първите две седмици. Както е добре известно, времевите ограничения често помагат за по-добро управление на потока от посетители – много музеи по света използват тази система. Междувременно, някои пътешественици до Египет признават за своето „фиаско“ в опитите си да стигнат до средата на музея без предварителна онлайн резервация на билети.

Големият египетски музей е най-амбициозният културен проект на Египет през последните десетилетия. Отвън той се гордее с монументална фасада от стъкло и светъл пясъчник. Музеят се намира в покрайнините на Кайро, близо до известните пирамиди в Гиза. Сградата, с площ от приблизително 500 000 квадратни метра, е проектирана от ирландската архитектурна фирма Heneghan Peng. Вътре тя помещава над 100 000 артефакта, представляващи седем хилядолетия от египетската история. Отличителната черта на изложбата е отклонението ѝ от традиционните методи на представяне. „Преди артефактите от Старото, Средното и Новото царство бяха изложени отделно“, обяснява археологът Магди Шакир. Сега всяка тема е представена в рамките на цялостно представяне, коментира „Дойче веле “.

На церемонията при откриването на музея на 1 ноември египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси го нарече „форум за човечеството и лъч на знанието“. Той призова Големият египетски музей да се превърне в символ на културния диалог.