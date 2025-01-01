Повече от 22 милиона души, много от тях деца, могат да загинат по предотвратими причини до 2030 г. заради съкращения в помощта от страна на САЩ и европейските държави, сочи ново изследване.

Резултатите представляват актуализация на проучване от по-рано тази година, което посочваше, че мащабните съкращения на помощта от президента Доналд Тръмп, включително разпускането на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID), могат да доведат до допълнителни 14 милиона смъртни случая.

Новото изследване, видяно от АФП, отчита намаленията на всички официални помощи за развитие, тъй като Великобритания, Франция и Германия също намаляват помощта си за развиващите се страни.

„За първи път през последните 30 години Франция, Германия, Обединеното кралство и САЩ едновременно намаляват помощта си“, заяви един от авторите на изследването Гонсало Фанхул, директор по политика и развитие в Института за глобално здраве в Барселона (ISGlobal).

„Европейските държави не могат да се сравняват със САЩ, но когато се комбинират всички, ударът върху глобалната система за помощ е изключителен. Абсолютно безпрецедентен“, добави Фанхул.

Изследването, изготвено от автори от Испания, Бразилия и Мозамбик, беше представено на 17 ноември в The Lancet Global Health и очаква рецензиране.

То се базира на данни за това как помощта в миналото е намалявала смъртността, особено в предотвратими области като ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза.

В сценарий, при който съкращенията на помощта са значителни, изследването прогнозира 22,6 милиона излишни смъртни случаи до 2030 г., включително 5,4 милиона деца под петгодишна възраст.

Авторите дават диапазон 16,3–29,3 милиона смъртни случая, за да отчетат несигурности, включително кои програми ще бъдат съкратени и дали ще има външни шокове като войни, икономически спадове или климатични бедствия.

При по-умерено намаляване на финансирането се очакват 9,4 милиона излишни смъртни случаи, се посочва в изследването.