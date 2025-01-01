Американската и украинската делегация в Абу Даби твърдят, че позициите около предложения план за мир се сближават. В същото време Зеленски съвсем скоро може да е изправен пред много тежък избор, пише Deutsche Welle .

Докато в Абу Даби представителите на САЩ, Русия и Украйна преговарят за слагане на край на войната, Русия отново атакува Киев с ракети и дронове, които убиха най-малко шестима.

Американската делегация в Обединените арабски емирства се води от Дан Дрискол, военния секретар на САЩ, който според официалните съобщения е "оптимист", че ще успее да приближи позициите на Русия и Украйна, така че планът на Доналд Тръмп за мир да бъде реализиран.

Зеленски планира да посети Вашингтон

Подобен оптимизъм демонстрира и Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. "Нашите делегации постигнаха общо разбиране по основните условия на споразумението, обсъдено в Женева. Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в по-нататъшните ни стъпки", заяви Умеров. Бившият военен министър посочи още, че президентът на Украйна Володимир Зеленски възнамерява да посети САЩ тази седмица, за да обсъди "чувствителните" нерешени въпроси. Съобщенията от Кремъл обаче са, че напредък няма.

Първият план, предложен от Доналд Тръмп, се приближаваше много до руската визия за край на войната, което провокира остри реакции както от Киев, така и от европейските партньори. Той предвиждаше Украйна да предаде територии на Москва, да ограничи сериозни армията си и да бъде блокирана от присъединяване към НАТО. Зеленски изрази увереност, че ще може да обсъди тези точки с Доналд Тръмп.

"Не мир, който ще означава капитулация"

В неделя САЩ, Украйна и европейските партньори обсъдиха и преработиха плана за мир, който включва 28 точки.

"Искаме мир, но не мир, който ще означава капитулация", коментира френският президент Еманюел Макрон. "Това, което беше поставено на масата, ни показва какво би било приемливо за руснаците. Означава ли това трябва да бъде приемливо и за украинците и европейците? Отговорът е не", допълни Макрон.

Трудният избор пред Зеленски

Напредъкът, който европейските лидери и Киев постигнаха, договаряйки със САЩ преомисляне на досегашния план, изглежда крехък, коментират наблюдатели. Ако Доналд Тръмп направи отново крачка назад и постави като условие предоставянето на територии на Русия и съкращаването на украинската армия, президентът Зеленски ще бъде изправен пред тежък избор, пише "Политико". Едната му възможност е да приеме плана на Тръмп, което ще предизвика остра реакция у дома, другата - занапред да разчита единствено на подкрепата на европейски държави, която надали ще е достатъчна.

В същото време в ЕС все още няма единодушие за възможността замразените руски активи, които са на стойност над 200 милиарда евро, да бъдат използвани в подкрепа на Украйна. Възможност, която се дискутира активно в последните месеци на фона на непостоянните сигнали от Вашингтон.