Информационният шум около мирния план на президента на САЩ Доналд Трамп за Украйна се раздува, защото развитието на кризата не е според плана на определена част от световното задкулисие, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по радио "Спутник", предаде ТАСС.

"Това е същият шум, който се вдига, когато за определена част от световното задкулисие нещо започва да не върви по план. Тогава се включва така нареченият шум. <...> Нещо не върви по план. Според плана, очевидно, е трябвало да има ескалация на кризата, още по-голяма световна корупция, убийството на колкото се може повече хора", каза тя, коментирайки как Западът оценява мирния план на САЩ.

Според Захарова, Западът, организирайки политическо и дипломатическо шоу, прави това "не за да подкрепи позицията си чрез привличане на масите". Той се опитва, първо, да провали политическото и дипломатическото уреждане, и, второ, да манипулира ситуацията за свои цели, отбеляза тя. Това, според Захарова, се прави, за "да се манипулира ситуацията, за да се провали изобщо възможностите за политическо-дипломатическо уреждане".

Според говорителката на руското дипломатическо ведомство европейските чиновници "се мръщят" при споменаването на мирния план и преговорите за Украйна.

Коментирайки изявленията на шефката на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в контекста на украинската криза, Захарова отбеляза: "Това е абсолютна аморалност в поведението на хората, които сега управляват от името на заппадното малцинство. На тях им е абсолютно безразлично какво да кажат, стига да запълнят информационното пространство безотговорно в своя полза. Затова, веднага щом чуят думите "мирен план", "преговори", "контакти", започват да се мръщят."