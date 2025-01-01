Каква е целта на новия мирен план на САЩ за приключване на войната на Русия срещу Украйна? Вероятно Вашингтон иска да тества украинците и партньорите им, за да види на какви отстъпки са готови, смятат някои наблюдатели.

Украйна е готова за преговори с Русия - включително на ниво държавни ръководители. Но за официален отказ от окупираните от Русия територии не може да става и дума, пише Deutsche Welle . Заявлението бе направено от заместник-посланичката на Украйна в ООН Кристина Хайовишин. "Нашите червени линии са ясни и непоколебими. Ние никога няма да признаем - нито официално, нито по друг начин - временно окупираните от Русия украински територии за руски."

Това бе нейната реакция на "мирния план" за приключване на руската война в Украйна , който според американските медии е одобрен от президента Доналд Тръмп . За плана, който се състои от 28 точки, се смята, че е договорен в рамките на тайни разговори между американския специален представител Стив Уиткоф и руския му колега Кирил Дмитриев. Наред с другото документът предвижда предаването на целия регион Донбас на Русия , включително тези негови части, които не са под руски контрол. Освен това Украйна трябва да предаде много оръжия, да намали наполовина армията си и да въведе руския като втори език.

Междувременно от украинското президентство потвърдиха, че Володимир Зеленски е получил проекта за "мирния план" от САЩ . Той предвиждал в следващите дни да го обсъди с президента Доналд Тръмп.

Експертът по Северна Америка от мозъчния тръст "Украинска призма" Олександър Краев казва, че украинското президентство е поело цялата комуникация с Вашингтон и чака официалната позиция на американското правителство по точното съдържание на плана. "Не е съвсем ясно дали този план наистина е от Белия дом, дали е разработен от Уиткоф и в крайна сметка е подкрепен от Тръмп, или пък е подготвен от Министерството на външните работи." Отношението към Тръмп и САЩ било "доста деликатно", посочва експертът, според когото една погрешна дума или погрешно изявление от страна на Украйна може да предизвика остра негативна реакция от другата страна на океана.

"План за капитулацията на Украйна"

Украински опозиционни политици изтъкват, че разпространените от медиите предложения съдържат елементи, които като че ли без ограничения отразяват руските изисквания: официално закрепване на руската окупация в Източна Украйна, значително намаляване на украинската армия, задължаване на страната да спазва неутралитет без истински гаранции за сигурност, забрана на свободния избор за присъединяване към съюзи, както и разрушаване на украинската идентичност.

Олексий Гончаренко, депутат от опозиционната фракция "Европейска солидарност" и представител на Украйна в Парламентарната асамблея на Европа, отправя остри критики към плана на американското правителство. "Най-важната гаранция за Украйна, както и за всяка друга страна, са нейните собствени въоръжени сили. Русия иска да отслаби тъкмо нашата армия, за да може при следващо нападение окончателно да унищожи Украйна", казва той пред ДВ. Опозиционерът подчертава, че някои неща са абсолютно неприемливи за украинското общество.

Арсений Яценюк, който бе премиер на Украйна от 2014 до 2016 година, а днес е ръководител на Киевския форум за сигурност, не смята общия "мирен план" на Русия и САЩ за нищо повече от това, което Владимир Путин и Доналд Тръмп обсъдиха на срещата си в Аляска през август. "Нищо от това, което сега се представя като нов мирен план, няма общо с мира. Това е план за постепенна капитулация на Украйна. Всички тези точки в този т.нар. "мирен план" не са нищо повече от позицията на Путин, която той изрази още преди четири години", заяви Яценюк.

Как реагират Украйна и Европа?

Наблюдателите в Украйна смятат, че обявяването на този "мирен план" може да е насочено единствено към сондиране на мненията в украинското общество. "Очевидно лансирането му в медиите е тест, за да се види доколко уморени от войната са украинците и доколко са готови да се подчинят", написа във Фейсбук Ирина Херашченко, заместник-председателка на опозиционната парламентарна фракция "Европейска солидарност".

Олександър Краев също предполага, че американският президент и неговото обкръжение искат да тестват украинската общественост и международните партньори на Украйна, за да установят на какви отстъпки са готови. "Не знам дали в случай на силна съпротива американците наистина ще поставят под заплаха отношенията си с европейците", заяви Краев пред ДВ. Основният проблем на "мирния план" според него е това, че той не изпълнява основната задача, формулирана от самия Тръмп - установяването на примирие.

Какви цели се преследват с "мирния план"?

Бившият украински посланик в САЩ Валери Чалий не смята, че в случая с "мирния план" става дума за окончателни предложения. "Ако това бе финалният план на Тръмп, той най-малкото трябваше да информира депутатите от Конгреса и важните европейски столици, което очевидно не се е случило. Затова - без паника, в момента става дума за план "Дмитриев-Уиткоф", който засега няма шансове за приложение", написа Чалий във Фейсбук. Неговото мнение е, че чрез последните предложения САЩ искат да очертаят рамката за бъдещи компромиси.

Предприемачът Валерий Пекар е убеден, че наред с военния натиск на фронта сред целите на Русия е и дестабилизацията на украинското общество. "Мирните планове" се представят, за да се окаже психологическо влияние върху хората в Украйна и те да бъдат отслабени." Освен това Пекар подчертава: "Всеки план и всички преговори ще се провалят, ако не участва и Европа. Тази позиция се поддържа и от САЩ, които искат да прехвърлят на Европа цялата отговорност за нейната собствена сигурност. Поражение на Украйна не би донесло никакви политически ползи на Тръмп, по-скоро точно обратното."