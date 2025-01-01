Във видеообръщение към сънародниците си президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще работи бързо и конструктивно със САЩ относно мирния план, но добави, че няма да предаде националните интереси на своята страна, предаде Ройтерс.

Зеленски също така призова украинците да останат единни, както той каза, "в един от най-трудните моменти в историята на страната". Той добави, че очаква още политическо напрежение в следващата седмица.

Украинският лидер съобщи, че ще представи алтернативи на американския план за прекратяване на войната в Украйна, допълва Франс прес.

Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Зеленски каза още, че Украйна би могла да бъде изправена пред един много труден избор – да изгуби достойнството си или да рискува да изгуби един ключов партньор, предаде Франс прес.

По-рано днес Зеленски обсъди американския план в телефонен разговор с лидерите на Франция, Великобритания и Германия, като след това всички участници в разговора направиха кратки коментари.

Според Ройтерс и Франс прес, позоваващи се на източници от украинското президентство Зеленски е говорил днес по телефона и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. По-рано днес "Аксиос" написа, че се планира подобен разговор, припомня Ройтерс.