"Категорично се придържаме към принципа, че границите не могат да бъдат променяни със сила." Това се казва в разпространено изявление на евролидери по повод оповестения руско-американски мирен план за Украйна.

Изявлението е прието от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александер Стуб, канцлера на Германия Фридрих Мерц и премиерите на Великобритания Киър Стармър, на Италия Джорджа Мелони, на Испания Педро Санчес, на Нидерландия Дик Схоф, на Ирландия Михол Мартин, на Норвегия Юнас Гар Стьоре, на Канада Марк Карни и на Япония Санае Такаичи.

"Също така сме обезпокоени от предложените ограничения за украинските въоръжени сили, което ще направи Украйна уязвима за бъдещи атаки", заявяват лидерите.

Те са категорични, че прилагането на елементите от плана, свързани с ЕС и НАТО, изискват съгласието на страните членки на двата съюза.

В същото време лидерите приветстват продължаващите усилия на САЩ за постигането на мир в Украйна. Според тях, проектът за мирен план е основа, която ще изисква допълнителна работа.