Германският канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери ще се съберат в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, за да обсъдят отговора си най-новия американски план за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА.

В утрешната среща се очаква да участват държавните и правителствени ръководители на Франция, Италия и Великобритания, наред с Мерц и висши представители на европейските институции, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която обяви срещата в Екс.

Ирландия, Финландия, Нидерландия, Испания и Норвегия – които са тазгодишните страни гости на форума на 20-те водещи водещи световни икономики (Г-20) – също са поканени.

Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че е запознал Фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща с предложенията на САЩ, и е добавил, че Киев и Вашингтон "работят съвместно, за да гарантират, че това ще се превърне в съвместен и напълно съгласуван план“.

След разговора с украинския лидер Фон дер Лайен и Коща казаха, че "нищо за Украйна не бива да става без Украйна".

Представеният от САЩ план, за който се разбра по-рано през седмицата, може да изиска Украйна да направи значителни отстъпки, включително да предаде части от Източна Украйна, които Русия не е превзела, а също и да намали армията си и да се откаже от влизането в НАТО.

По-рано днес в интервю за радио "Фокс нюз" Тръмп даде на Киев краен срок до идния четвъртък да даде официалния си отговор за плана.

Тази вечер телефонен разговор с американския лидер имаше германският канцлер Мерц, който предстои да запознае европейските си колеги с резултатите от него.