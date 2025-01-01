Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък (27 ноември) е добър краен срок за Украйна да приеме подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

„Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани. Но според нас четвъртък е подходящ срок“, заяви американският държавен глава в ефира на предаването на Брайън Килмийд по радио „Фокс Нюз“.

По-рано днес във видеообръщение към сънародниците си президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще работи бързо и конструктивно със САЩ относно мирния план, но добави, че няма да предаде националните интереси на своята страна, предаде Ройтерс.

„Един от най-тежките моменти“: Зеленски предупреди, че Украйна е изправена пред „много труден избор“

Зеленски също така призова украинците да останат единни "в един от най-трудните моменти в историята на страната". Той добави, че очаква още политическо напрежение следващата седмица.

Украинският лидер съобщи, че ще представи алтернативи на американския план за прекратяване на войната, допълва Франс прес.

Днес Зеленски обсъди плана на САЩ в телефонен разговор с лидерите на Франция, Великобритания и Германия.

Макрон, Стармър и Мерц са изразили тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят. Четиримата европейски лидери са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната.