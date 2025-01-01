САЩ заплашват да престанат да предоставят на Украйна разузнавателна информация и оръжия, за я притиснат да приеме рамката на споразумение за спиране на войната с Русия, предаде Ройтерс, като се позова на запознати с консултациите лица.

Вашингтон представи на Украйна план от 28 точки, които утвърждават някои от главните искания на Русия, включително Киев да направи териториални отстъпки, да ограничи размера на армията си и да се откаже от перспективата за присъединяване към НАТО.

Двама официални служители заявиха, че този път Вашингтон е подложил Киев на по-силен натиск, отколкото при предишни обсъждания на постигането на мир и че САЩ искат Украйна да подпише рамката за споразумение за прекратяване на огъня до идния четвъртък.

Делегация от високопоставени американски официални лица се срещна вчера с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Посланикът на САЩ в Украйна и пресаташето на американската армия, които придружаваха делегацията, определиха срещата като успех. Те добавиха, че Вашингтон се опитва да наложи "агресивен график", в рамките на който САЩ и Украйна да подпишат документа.

Зеленски, който днес разговаря по телефона с лидерите на Великобритания, Германия и Франция, изглежда прояви предпазливост, опасявайки се да не отхвърли плана на САЩ и да не обиди американците. "Ценим усилията на САЩ, президента Тръмп и екипа му за прекратяване на тази война. Работим по подготвения от американската страна документ. Това трябва да е план, който гарантира истински и достоен мир", посочи Зеленски.

ЕВРОПА КАЗВА, ЧЕ ИМА ПЛАН ОТ ДВЕ ТОЧКИ

Европейски лидери, които не са участвали в консултации за плана от 28 точки, изразиха силна подкрепа за Киев.

Собственият план на Европа се състои от две точки, заяви ръководителката на европейската външна политика Кая Калас - отслабване на Русия и подкрепа за Украйна.

Американски официални лица казаха, че планът на Вашингтон е съгласуван със секретаря на Съвета за сигурност и отбрана на Украйна – Рустем Умеров, който е близък съюзник на Зеленски и до юли бе министър на отбраната. "Този план бе изготвен веднага след обсъждания с един от най-високопоставените членове на администрацията на президента Зеленски – Рустем Умеров, който се съгласи с по-голямата част от плана, след като направи няколко промени, и го представи на президента Зеленски", каза вчера за Ройтерс официален американски представител.

Умеров обаче днес заяви, че нито е обсъждал условията в плана, нито ги е одобрявал.

"Ролята по време на визитата ми със САЩ бе техническа – организиране на срещи и подготовка на диалога. Не съм давал никакви оценки, а още по-малко каквито и да е одобрения на каквито и да е точки. Това не е в моите правомощия и не отговаря на процедурата", написа Умеров в "Телеграм".

След като днес се срещна с американската делегация в Киев, Умеров каза, че Украйна няма да приеме план, който нарушава нейния суверенитет.

Кремъл от своя страна посочи, че Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна. Киев трябва да вземе "отговорно решение" и то сега, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

РУСКИТЕ ИСКАНИЯ СА ЯСНО ФОРМУЛИРАНИ, А ТЕЗИ НА КИЕВ ОСТАВАТ НЕЯСНИ

Агенция Ройтерс отбелязва, че разполага с копие на плана, съдържащ условия, които украинските власти по-рано са отхвърляли като равносилни на капитулация.

Планът изисква Украйна да се откаже от контролирани от Киев райони в окупираните от Москва Луганска и Донецка област. В замяна Русия ще отстъпи завладени от нея по-малки по площ територии в други области.

Украйна ще трябва да се откаже завинаги от присъединяването към НАТО, а числеността на армията ѝ ще се ограничи до 600 000 души. Освен това НАТО ще трябва да се съгласи никога да не разполага свои войски на украинска територия.

Предвижда се санкциите срещу Русия постепенно да бъдат отменени, Москва отново да бъде поканена в групата на осемте водещи индустриални сили (Г-8) и замразените руски активи да бъдат обединени в инвестиционен фонд, от който Вашингтон ще получи известни печалби.

Едно от основните украински искания са гаранции за сигурност, равностойни на клаузата за взаимна отбрана на НАТО, които да възпират ново руско нападение. Това искане е разгледано в един ред, без да се посочват подробности: "Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност".

Тръмп, който тази година встъпи в длъжност за втори президентски мандат, се зарече бързо да сложи край на войната в Украйна и прие някои от аргументите на Москва за началото на руската инвазия през 2022 г. В известна степен обаче американският лидер изрази и нетърпение по отношение на Русия.

Миналия месец той отмени предложена среща на върха с руския си колега Владимир Путин и наложи санкции срещу двете водещи руски петролни компании. Ограничителните мерки трябва да влязат в сила днес, когато изтича и крайният срок, поставен от Вашингтон на страните, които купуват руски петрол, да преустановят поръчките си.

Въпреки това говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви на пресконференция, че държавният секретар Марко Рубио и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф тихомълком са работили по план за около месец.

"Този план е изработен така, че да отразява реалната ситуация след пет години на опустошителна война, за да открият най-добрия сценарий, от който да спечелят всички", посочи Левит.

САЩ увеличиха дипломатическите си усилия в момент, когато украинските сили отстъпват на бойното поле, а правителството на Зеленски е разтърсено от корупционен скандал.

Върховната рада (украинският парламент) в сряда уволни двама министри.

Почти четири години след началото на войната руските сили са окупирали близо една пета от Украйна и бавно напредват по 1200-километровата фронтова линия.

Русия казва, че е завзела град Купянск в Североизточна Украйна, и по-голямата част от източния град Покровск. Това са първите големи придобивки за руската армия от близо две години. Киев отхвърля твърденията, че е загубил тези два града, но признава, че Русия напредва.