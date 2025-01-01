Руският президент , че Москва е получила американския план за мир в Украйна, съобщиха световните агенции. Владимир Путин, който говори по време на заседание на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че планът на САЩ може да послужи за основа за мирно решение на конфликта в Украйна, но не е обсъждан с Москва в конкретика.

Украйна е против плана, но нито Киев, нито европейските сили са осъзнали реалността, че руските сили настъпват в Украйна и че ще продължат да настъпват, ако не бъде постигнат мир, заяви още руският лидер. "Готови сме да водим мирни преговори и да решим проблемите с мирни средства. Същевременно, за това, разбира се, е необходимо задълбочено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това", поясни Путин.

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии, като американците са поискали от Русия да направи определени компромиси. "Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента (Доналд) Тръмп и откаже да го направи, то" Украйна и Европа "трябва да разберат, че събитията от Купянск неизбежно ще се повторят и на други ключови места на фронта", предупреди Владимир Путин.

„Един от най-тежките моменти“: Зеленски предупреди, че Украйна е изправена пред „много труден избор“

Руската армия заяви вчера, че е превзела този град в Източна Украйна.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска Украйна да приеме плана за мир с Русия до 27 ноември. „Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани. Но според нас четвъртък е подходящ срок“, заяви американският държавен глава в интервю за предаване по радио „Фокс Нюз“.

По-рано днес във видеообръщение към сънародниците си президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще работи бързо и конструктивно със САЩ относно мирния план, но добави, че няма да предаде националните интереси на своята страна, предаде Ройтерс.

Украйна е категорична: Нашата земя не е за продан

Сред основните моменти в плана, за който се твърди, че Вашингтон и Москва са работили заедно, са Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а алиансът да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще. Освен това НАТО трябва да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.

В плана е заложено числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души. Що се отнася до териториите Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати. Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.

Ватиканът: Планът на САЩ може да спре трагедията в Украйна

Важна точка е Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона и украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация, гласи още планът.

