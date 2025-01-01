Групата на Европейската народна партия (ЕНП), най-голямата в Европейския парламент, предложи днес новият мирен план за Украйна да бъде обсъден следващата седмица от евродепутатите в Страсбург, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Говорител на групата заяви на пресконференция в Брюксел по повод предстоящата сесия, че новото мирно предложение е дълбоко тревожно. Нищо не бива да се решава без участието на Украйна в преговорите, добави той. Мирът трябва да бъде справедлив, каза говорителят.

Предвижда се предложението на групата на ЕНП да бъде гласувано в началото на заседанието на евродепутатите в понеделник.